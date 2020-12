Météo France place quatre départements en vigilance orange crues

publié le 11/12/2020 à 12:55

Quatre départements du Sud-Ouest ont été placé en vigilance orange crues par Météo France ce vendredi 11 décembre. Il s'agit du Gers, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées. La vigilance doit durer jusqu'à demain matin. En cause, des crues importantes sur l'Adour moyen, l'Adour maritime, la Midouze, l'Arros-Bouès, la Baïse, la Gélise et le Gers.

En revanche l'alerte orange aux avalanches pour les Pyrénées-Atlantiques prend fin.

Plus d'informations à venir sur RTL.fr