publié le 20/05/2020 à 06:12

Le jeudi de l'Ascension, jour férié en France, est l'occasion pour de nombreux salariés de profiter d'un week-end prolongé, le vendredi étant aussi souvent chômé. Cette année, ce pont prend une valeur particulière en raison des récentes mesures de déconfinement. Et globalement, le temps devrait être clément selon les prévisions de Météo France.

Jeudi et vendredi, le soleil devrait briller sur l'ensemble de la France, même si quelques averses pourraient advenir dans les Hauts-de-France jeudi dans l'après-midi et sur les pointes bretonnes et du Cotentin vendredi matin.

Samedi, des pluies éparses sont attendues sur l'ensemble de la France. Les températures devraient donc rester inférieures à 20 degrés sur une large moitié nord de la France.

Enfin, le soleil reviendra dimanche l'ensemble de l'Hexagone. Les températures resteront proches de 20 degrés. Quelques rares averses pourraient simplement être à déplorer sur les Pyrénées et les Alpes.