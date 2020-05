Saints de glace 2020 : des gelées enregistrées en France

publié le 12/05/2020 à 15:42

Vous l'avez peut-être ressenti avec le début du déconfinement : la température s'est nettement rafraîchie. C'est la période dite des Saints de glace du 11 au 13 mai, sur une large partie du pays. Comme le rapporte Météo France, des gelées ont même été enregistrées en plaine ce 12 mai au matin.

Les températures ont été négatives à Porcelette (57) avec -1,8 °C, à Buhl-Lorraine (57) avec -1,7 °C, à Doullens (80) avec - 0,9°C, mais aussi à Epinal (88) avec - 0,7°C et à Luxeuil (70) avec -0,2°C. À Metz, la température a chuté de près de 17 degrés entre dimanche 9 et lundi 10 mai, passant de 24,1°C dimanche à 7,4 °C au plus chaud de la journée lundi.

Les Saints de glace sont Saint Mamert (11 mai), Saint Pancrace (12 mai) et Saint Servais (13 mai). Selon la tradition populaire, ils apportent un sursaut de l'hiver avec des températures fraîches et des gelées. "Les Saints Servais, Pancrace et Mamert : à eux trois, un petit hiver", dit ainsi le dicton. Il est donc conseillé au jardinier d'attendre fin mai pour planter les végétaux les plus fragiles. À défaut et par précaution, d'ici-là, il faudra protéger les cultures sensibles au gel sous un voile d'hivernage ou une serre.