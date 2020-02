publié le 10/02/2020 à 19:05

Invité de RTL Midi dans la foulée du décollage réussi de la sonde Solar Orbiter, dans la nuit de dimanche à lundi, Jean-Yves Le Gall s'est montré très enthousiaste pour la suite de cette mission visant à étudier les tempêtes solaires durant la prochaine décennie. "On va prendre des images du Soleil comme on ne les a jamais prises, s'est félicité le président du Centre national d'études spatiales (CNES). Et on peut faire cocorico car sur les dix instruments de la sonde, six sont français".

Après avoir visité l'orbite de Vénus, puis celle de Mercure, le satellite, lancé à 245.000 km/h, s'approchera à 42 millions de kilomètres du Soleil, soit moins d'un tiers de la distance Soleil-Terre.

Cet exploit est rendu possible par l'utilisation d'un bouclier thermique pour protéger les instruments de la sonde. "Ce bouclier sera exposé à une température de plus de 500 degrés. Et juste de l’autre côté, on sera à la température ambiante aux alentours de 0 degré. C’est une prouesse technologique", estime l'ingénieur.

La mission de Solar Orbiter sera de cartographier le Soleil pour mieux le comprendre. "Le Soleil a des mystères considérables, c’est un astre méconnu qu’il faut de mieux en mieux connaître car dans un monde connecté comme le nôtre, les éruptions solaires pourraient conduire à faire disjoncter les satellites et engendrer des perturbations sur les réseaux électriques", explique Jean-Yves Le Gall.