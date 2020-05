Coronavirus : à Air France, la température des passagers contrôlée

et AFP

publié le 09/05/2020 à 20:36

Dès le début du déconfinement lundi 11 mai, Air France va contrôler la température de ses passagers qui ne pourront pas embarquer si elle est supérieure à 38 degrés, a annoncé samedi 9 mai la compagnie aérienne dans un communiqué.

"Des contrôles de température seront progressivement déployés au départ de l'ensemble des vols opérés par Air France à compter du 11 mai", a indiqué la compagnie. La prise de température sera effectuée "au moyen de thermomètres infrarouges sans contact".

Les clients présentant une température supérieure à 38°C "pourront se voir refuser l'embarquement et leur réservation sera modifiée sans frais pour un départ ultérieur". Le port du masque est également obligatoire à partir du lundi 11 mai.

À bord des avions, la compagnie espace les passagers "autant que possible, la démarche étant facilitée par le faible taux de remplissage actuel des appareils. Le service de boisson et de restauration est supprimé pour les vols intérieurs et les vols courts en Europe. Air France précise par ailleurs dans son communiqué que les systèmes de recyclage d'air de ses avions filtrent les virus du type du coronavirus.