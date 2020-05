Coronavirus dans les Hauts-de-France : un patron sur cinq envisage de licencier

publié le 14/05/2020 à 15:32

L'impact du coronavirus pourrait conduire un patron sur cinq à licencier dans les Hauts-de-France. C'est ce que révèle une enquête menée par par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la région sur les conséquences de la pandémie sur l'économie locale.

Révélée par France Bleu Nord, cette troisième enquête après celles menées aux mois de mars et avril indique que seulement 40% des entreprises ont repris le travail depuis le déconfinement dans les Hauts-de-France et 35% ont repris une activité partielle. En moyenne, les 2.942 chefs d'entreprise interrogés estiment à six mois le délai nécéssaire pour renouer avec leur activité d'avant le confinement.

Alors que 14% des entreprises nordistes accusaient une baisse de leur chiffre d'affaires au mois de mars, 51% d'entre elles sont désormais concernées, contre 41% au mois d'avril. La restauration et l'hôtellerie, secteurs les plus touchés, accusant une baisse de 64%. Viennent ensuite les services (59%) et le commerce de détail (52%).

Géographiquement parlant, la province du Hainaut est davantage touchée que l'Artois ou le littoral, tandis que la métropole lilloise reste préservée. Malgré l'impact de la crise, France Bleu Nord précise que seul 1% des entreprises de la région envisage un arrêt définitif de leur activité.