Météo : 13 départements désormais placés en vigilance orange

La vigilance météo a évolué ce dimanche 28 novembre. Désormais, 13 départements sont placés en vigilance orange par Météo France. Les 11 départements placés en vigilance orange neige-verglas depuis hier le restent, tandis que deux départements sont placés en vigilance pour crues.

Pour rappel, les 11 départements concernés par la vigilance neige et verglas sont : la Haute-Savoie, l'Ain, l'Isère, la Savoie, le Puy-de-Dôme, la Creuse, la Corrèze, l'Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. Les départements en vigilance crues sont le Pas-de-Calais et le Nord.

D'importantes précipitations tombent sur les Hauts-de-France depuis la nuit du samedi au dimanche, jusque dans l'après-midi. Vigicrues tient à mettre en garde autour des cours d'eau Lys amont et la Lawe-Clarence situés dans le Pas-de-Calais, où des débordements localisés ont été observés.

Pour ce qui est de la neige, les chutes de neiges sont toujours en cours en cette fin de week-end sur une grande partie est du pays, le Massif Central et les Pyrénées, jusqu'à très basse altitude. Des accumulations importantes ont été détectées en altitude, notamment dans les Pyrénées Centrales où on mesure déjà 1 mètre de neige et entre 20 et 30 cm dans le Massif Central. Elles se poursuivront jusqu'à lundi matin sur certains endroits.