Météo en France : vers une vague de froid plus intense en décembre ?

Un "temps hivernal précoce", rassure-t-on sur le site d'information de Météo France. De fait, "une perturbation britannique", accompagnée d'une chute des températures de 3 à 6 degrés, est attendue ce week-end en France, excepté dans le sud qui devrait subir de fortes précipitations. Il ne s'agit pas d'une "vague de froid" à proprement parler, qui concerne uniquement les épisodes "où les températures sont inférieures de 5°C pendant plusieurs jours", mais d'un "coup de froid modéré". Une baisse du mercure qui pourrait être plus intense en décembre.

Si l'hiver arrive officiellement le 21 décembre prochain, les températures devraient chuter dès ce dimanche et ce, jusqu'à lundi sur la moitié nord du pays. Des gelées en plaine et la bise, en particulier dans le Nord, accentueront cet épisode de froid.

"Dimanche, les températures vont commencer à baisser, avec une moyenne de 9°C sur la moitié nord, 14°C sur la moitié sud. Ce sera pareil lundi", explique Frédéric Nathan, un des prévisionnistes de Météo France, sur franceinfo. Après lundi, les prévisions restent plus "hypothétiques".

Vers une deuxième vague de froid plus intense ?

Le mercure devrait remonter dès mardi prochain, selon les estimations actuelles. Mais les températures pourraient à nouveau chuter dès la fin du mois de novembre et au début du mois de décembre. Certains redoutent déjà une vague de fraîcheur encore plus intense.

"De l'air encore plus froid" pourrait arriver "mercredi et jeudi", poursuit Frédéric Nathan. "Là, on passerait sur des conditions plus hivernales, avec 6°C sur la moitié nord et 9°C sur le Sud", une vague de froid qui pourrait s'accompagner de chutes de neige "jusqu'en plaine". "Mais tout cela est à confirmer", a-t-il rappelé.

D'après Météo France, "cette séquence froide pourrait, en définitive, se prolonger" au moins "jusqu'en début du mois de décembre dans un flux orienté au secteur nord-ouest cette fois-ci". L'institution souligne que cette chute des températures n'est pas "exceptionnelle" et qu'elle "ne présente pas d'extrêmes météorologiques".