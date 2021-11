Météo : 11 départements placés en vigilance orange neige-verglas

L'hiver s'installe sur la France. Ce samedi 27 novembre, Météo France a placé 11 départements des Alpes, des Pyrénées et du Massif Central en vigilance orange pour neige et verglas.

Les départements concernés par la vigilance sont : la Haute-Savoie, l'Ain, l'Isère, la Savoie, le Puy-de-Dôme, la Creuse, la Corrèze, l'Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques.



Météo France prévoit d'importantes chutes de neige à basse altitude sur tous les massifs montagneux, du Jura, aux Alpes, en passant par le Massif Central et les Pyrénées. Des chutes qui devraient durer tout le week-end et ce jusqu'à lundi matin.

Ce week-end est marqué par le premier épisode hivernal de la saison, un phénomène non-exceptionnel, précise l'organisme météorologique. Le cumul des neiges devrait atteindre entre 20 et 40 cm dans les Alpes et le Jura, jusqu'à 60 cm dans les Pyrénées et de 10 à 30 cm attendus dans le Massif Central.