Météo : de nombreuses chutes de neige attendues ce week-end

Les premiers flocons devraient faire leur apparition. Météo France annonce l'arrivée du premier épisode hivernal de la saison ce week-end du 17 et 28 novembre. Les massifs montagneux n'échapperont pas aux chutes de neige qui devraient également se propager jusqu'en plaine dans les régions du nord-est.

Dès cette nuit, quelques flocons devraient tomber en basse altitude dans la région Grand Est avant de se propager dans les Vosges et le Jura. Un épisode neigeux est également attendu en plaine dans les Hauts-de-France samedi matin. Par ailleurs, Météo France a placé la moitié est du pays en vigilance jaune neige-verglas ce vendredi soir et prévoit des températures comprises entre 0 et 5 degrés tout ou long du week-end, jusqu'à 10 degrés dans le sud-est.

En montagne ce samedi, les premières neiges apparaîtront dès 700 m sur les Alpes et le Massif Central. Du côté des Pyrénées, la neige tombera dès 800 m samedi. Le phénomène devrait s'intensifier sur la journée de dimanche, puisque les Alpes et le Massif Central seront sous la neige dès 300 m et dès 500 m dans les Pyrénées.

Sur les deux jours, les cumuls de neige devraient atteindre les 60 à 80 cm dans les Alpes au-dessus de 800 m d'altitude, jusqu'à 60 cm de neige sont attendus sur les hauteurs des Pyrénées, 50 cm dans le Massif central. Le Jura ne sera pas épargné, puisque Météo France prévoit également de 40 à 60 cm dès 500 m.