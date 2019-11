publié le 04/11/2019 à 07:39

Maisons inondées, routes coupées par des chutes d'arbres: la tempête Amélie avec des rafales à plus de 160 km/h a balayé le sud-ouest de la France. À Nice, une femme de 71 ans a disparu après un glissement de terrain alors qu'elle était dans son jardin. Les pompiers sont toujours à sa recherche.

En fin d'après-midi dimanche 3 novembre, 55.000 foyers étaient toujours privés d'électricité. Dans les Bouches-du-Rhône, un violent orage et de fortes pluies ont inondé certaines maisons, comme celle de Stéphanie, qui témoigne pour RTL.



"Tout la nuit on a épongé. On s'est couché à 4h30 de matin et on s'est levé à 7 heures pour tout nettoyer. Mes enfants sont traumatisés, ma fille de 9 ans a fait une nuit blanche. On s'est endetté pour payer cette maison pendant 25 ans, ça fait trois mois qu'on a les clés pour avoir de l'eau à l'intérieur. C'est horrible. Qui va payer ?"

À écouter également dans ce journal

Transports - L'augmentation des tarifs des péages d'autoroute est "inévitable" pour Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'état aux Transports. Il prévoit une hausse entre 1 et 1,5% l'an prochain.

International - Emmanuel Macron se rend en Chine, pour y vanter les produits agricoles français

Faits divers - Les cerfs sur la propriété de Luc Besson excèdent son voisinage car ils détruisent les champs.

Ligue 1 - Saint-Étienne a battu Monaco pour le dernier match de la 12e journée de Ligue 1. Les Verts sont 8e mais à deux points seulement de la deuxième place, dans un championnat très serré.