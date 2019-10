L'ouragan Lorenzo pourrait se rapprocher de la Bretagne sous forme de tempête

publié le 30/09/2019 à 14:20

Avec des rafales de vent à près de 300 kilomètres heures, Lorenzo est l'ouragan le plus puissant jamais enregistré en Atlantique Nord-Est. Classé catégorie 5 sur 5 pendant la nuit du 28 au 29 septembre, il est actuellement redescendu en catégorie 2.

Il devrait toucher les Açores aux alentours du mercredi 2 octobre prochain, des pluies torrentielles et des vagues de 15 mètres pourraient balayer les côtes de l'archipel.

La chaîne météo, indique que l'ouragan devrait ensuite de se diriger vers les Îles britanniques. Certaines simulations envisagent même que Lorenzo puisse s'approcher des terres bretonnes sous la forme d'une tempête. Mais sa trajectoire n'est pas encore totalement définie et les prévisions devraient être plus précises dans les jours à venir.

Le site Science Post souligne que de nombreux scientifiques soupçonnent le réchauffement climatique de favoriser ce type de catastrophe naturelle. Les augmentations des températures de l'Atlantique et de l'air ralentissent en effet la course des ouragans. Ces derniers restent donc plus longtemps sur les zones habitées et font, de facto, plus de dégâts.

Après avoir faibli, #Lorenzo est redevenu un cyclone majeur ce dimanche (catégorie 5/5). Avec une pression estimée à 915 hPa et des vents à 300 km/h, c'est le plus puissant cyclone jamais observé dans le nord-est du bassin #Atlantique !