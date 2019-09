publié le 02/09/2019 à 19:33

L'ouragan Dorian, qui a balayé l'archipel des Bahamas ces derniers jours, a baissé en intensité, passant de catégorie 5 à catégorie 4, ce lundi 2 septembre. "Cela reste quand même des vents extrêmement violents et extrêmement destructeurs", déclare le climatologue Jean Jouzel sur RTL.



"Il peut y avoir des villes côtières très affectées", explique Jean Jouzel, alors que l'ouragan Dorian se dirige au ralenti vers les États-Unis. "Il est très lent et il a pris le temps d’emmagasiner de l’énergie", a-t-il poursuivi. Interrogé sur la régularité de ce type d'événement hors-norme, le spécialiste du climat répond : "Il n'y aura pas d'augmentation du nombre des cyclones mais plutôt de leur intensité. On craint que, dans un climat plus chaud, leur vitesse maximale augmente de 10%".

Mais Jean Jouzel se veut tout de même rassurant : "Il n'y a pas de risque de cyclone en France". Selon le climatologue, il n'y a "aucun risque que la France métropolitaine connaisse", un phénomène climatique aussi violent que l'ouragan Dorian.