et Marie-Pierre Haddad

publié le 03/11/2019 à 15:29

"Les contrats prévoient des augmentations chaque année en fonction du niveau de l'inflation et d'autres paramètres. Chaque année l'Etat respecte ce contrat", a indiqué Jean-Baptiste Djebbari à propos du péage des autoroutes. Invité lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 3 novembre, le secrétaire d'Etat en charge des Transports a indiqué que cette hausse du prix des péages s'élève entre 1 et 1,5%.

"Je ne peux que le déplorer en tant que citoyen (...) mais ça a été signé par des hommes et femmes politiques au pouvoir. Nous pourrions être démagos et dire que l'Etat ne respecte plus aucun contrat mais ce n'est pas un discours raisonnable", a-t-il ajouté.

A l'époque député La République En Marche, Jean-Baptiste Djebbari proposait la renationalisation des autoroutes. "On devra savoir comment on gère mieux les réseaux autoroutes. Il y a deux façons de le faire, avec un réseau public ou repartir sur des concessions (...) Nous travaillons à penser l'avenir et je vous confirme que c'est un sujet pour nous d’actualité", explique-t-il.