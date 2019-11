publié le 03/11/2019 à 16:18

La tempête Amélie a frappé de plein fouet les Alpes-Maritimes ce dimanche 3 novembre et la ville de Nice subit des pluies diluviennes. Une retraitée est portée disparue suite à un glissement de terrain, dû aux intempéries, dans le quartier de la Madeleine.

Selon nos confrères de Nice-Matin, la femme, qui serait âgée de 70 ans, était dans son jardin quand un mur de soutènement a baissé, laissant se déverser sur elle des tonnes de terre. Ses voisins ont donné l’alerte et sont très inquiets pour elle. Les pompiers, assistés par des chiens de recherche, mettent tout en œuvre pour retrouver la victime, mais plus le temps passe et plus les chances de la retrouver en vie s’amenuisent.

D’autres habitants du quartier sont aussi sinistrés, mais des mesures de relogement sont déjà prévues. Philippe Pradal, premier adjoint au maire de Nice, est sur place depuis 15h.