Il est tombé lundi soir, en une heure, l'équivalent d'un à deux mois de pluie. Victime d'un orage stationnaire, localisé juste au-dessus de l'agglomération, la ville de Beauvais, dans l'Oise, s'est retrouvée sous un déluge de précipitations. Les dégâts sont considérables : des rues entières inondées, des bâtiments, jusqu'à l'hôpital de la ville plongé dans l'eau. Les pompiers ont dû intervenir à plus de 600 reprises. Une personne est ce mardi matin portée disparue, elle serait tombée dans une rivière.

"Il n'arrêtait pas de pleuvoir et vers les 23h30-00h, des trombes d'eau ont descendu la rue devant la boulangerie et ont entrainé les voitures, ont entrainé tout. L'eau est montée à bien 60 centimètres, c'était un torrent", raconte Éric, boulanger à Beauvais.

"Des gravats, de la boue puis le bitume s'est décroché de la route. À la fenêtre on voit les voitures qui se déplacent et le bitume qui vient s'encastrer dans les voitures avec la force que ça avait, c'est impressionnant", ajoute-t-il. "On est fermé aujourd'hui, le temps de nettoyer car on a été inondé. L'eau est rentrée dans la boutique, donc il faut tout nettoyer de fond en comble. Dans le fournil c'est pareil, il y a eu un peu d'eau, la pâtisserie pareil", déplore Éric.

Peu avant la fin d'après-midi c'est la ville de Reims qui a dû essuyer aussi un violent orage, le troisième de ce type en quinze jours.

À écouter également dans ce journal :

Affaire Omar Raddad - 30 ans après, les avocats du jardinier marocain s'apprête à déposer une énième enquête en révision de son procès, sur la base de nouvelles analyses de traces ADN.

Réouverture des discothèques - Le monde la nuit soulagé : enfin une date de réouverture pour les boîtes de nuit. Retour sur la piste de danse le 9 juillet prochain, avec jauge et passe sanitaire.



Football - La France d'ores et déjà qualifiée pour les huitièmes de finale avant même son match demain soir contre le Portugal et ce en raison des résultats obtenus dans les autres groupes.