Solstice d’été : à quoi correspond le 21 juin, jour le plus long de l'année ?

Le 21 juin pour les Français est un jour particulier pour deux raisons : la Fête de la musique et le solstice d'été. De quoi passer une journée chaude et festive si le temps s'y prête bien évidemment. En effet, le solstice d'été marque l'entrée dans la troisième saison de l'année, avec plus de 16 heures d'ensoleillement en moyenne selon les régions.

Cette année, le premier jour de l'été démarre très précisément ce lundi 21 juin à 5h32 et 11 secondes en France, le moment où la position du soleil atteint sa distance maximale de l'équateur. Ce sera le jour le plus long de l'année. Notez toutefois qu'il n'a pas toujours lieu le 21 juin, il peut arriver en fonction des années qu'il tombe le 19, 20 ou 22 juin. Après cette date, les jours vont raccourcir jusqu'au solstice d'hiver le 21 décembre, date du jour le plus court (environ 8 heures de lumière du jour).

Il faut toutefois différencier le solstice d'été du début de l'été météorologique, qui est tombé cette année le lundi 1er juin. En effet, les saisons astronomiques ou calendaires débutent avec les équinoxes et les solstices. En météorologie, elles débutent plus tôt et correspondent à des périodes de trois mois pleins.