Coronavirus : les discothèques vont rouvrir le 9 juillet, sous conditions

Les boîtes de nuit devraient rouvrir le 9 juillet prochain, mais sous conditions : une jauge sera imposée, ainsi qu'un passe sanitaire. Le ministre délégué aux PME, Alain Griset, l'a annoncé ce lundi 21 juin à l'occasion d'une conférence de presse en présence de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot.

"Le président a choisi cette journée pour annoncer la réouverture des discothèques à compter du 9 juillet prochain", a déclaré Alain Griset.

Fermées depuis le 14 mars 2020, les discothèques étaient l'un des rares établissements à ne pas avoir rouvert pendant la pandémie. Emmanuel Macron leur avait donné rendez-vous ce 21 juin pour des perspectives de réouverture. Les représentants du monde de la nuit étaient donc conviés à l'Elysée en début de matinée.

Alain Griset a annoncé que le pass sanitaire serait étendu aux établissements de nuit. Il faudra donc être vacciné, ou être en possession d'un test négatif au coronavirus, pour rentrer en boîte. Une jauge à 75 % s’appliquera en intérieur. Le port du masque ne sera pas obligatoire en intérieur, mais il sera recommandé.

Selon les syndicats, les discothèques représentent 30.000 emplois directs et un milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel. Sur 1.600 discothèques en France, 152 auraient fermé définitivement fin mars 2021 et 25% ne pourront pas ouvrir par impossibilité de répondre au protocole sanitaire, notamment à cause des systèmes de ventilation.