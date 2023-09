Les infos de 5h - "On a vu le nuage de débris" : une impressionnante mini-tornade filmée en Mayenne

Vingt-huit départements étaient en vigilance orange aux orages, dimanche 17 septembre. Cet épisode intense a été marqué par de la grêle, des pluies diluviennes et des rafales de vent qui ont formé en fin de journée une mini-tornade dans la ville d'Ernée, en Mayenne. Plusieurs bâtiments se sont effondrés, sans faire de victimes. La scène, filmée et diffusée par plusieurs personnes sur les réseaux sociaux, a été très impressionnante. RTL a pu joindre Jérémy, témoin de cette mini-tornade.

"Au loin, à 2 kilomètres de nous à peu près, on a commencé à voir un nuage très épais qui tournait sur lui-même. Au bout de quelques secondes, on a vu le tuba de la tornade apparaître. Il s'est beaucoup épaissi et on a vu qu'il se rapprochait du sol", décrit cet habitant d'Ernée. "On a vu le nuage de débris pendant sept-huit minutes. On savait qu'il y aurait des maisons impactées", poursuit Jérémy. Des bâtiments agricoles ont été touchés et deux maisons ont également été endommagées, selon les pompiers contactés par l'AFP.

"C'est la première fois (qu'il y a une mini-tornade), surtout dans un secteur comme la Mayenne qui est épargné par les phénomènes climatiques dangereux. À voir de ses propres yeux, c'est fou", conclut Jérémy. Une personne a été conduite à l'hôpital, "choquée" après l'effondrement de son garage sur son véhicule.

