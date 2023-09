Météo en France : l'Ardèche et la Drôme en vigilance orange aux orages ce lundi

Il n'y a plus que deux départements à être en vigilance orange aux orages pour la journée du lundi 18 septembre : l'Ardèche et la Drôme. Météo France avait d'abord placé 28 départements en vigilance orange dimanche en début de soirée, puis plus que 12 en fin de soirée. "La vague orageuse qui a balayé une grande partie ouest du pays s'est maintenant décalée. Des orages encore parfois actifs vont continuer d’intéresser quelques régions du flanc Est de la France en vigilance jaune orages", écrit l'institut météorologique. Quelques fortes averses avec rafales de vent, et un peu de grêle, sont possibles sur ces régions.

L'Ardèche et la Drôme ont également été placés en vigilance orange pluie-inondation. "De forts cumuls de précipitations sont attendus, parfois jusqu'à une centaine de millimètres. Ces cumuls pourront se produire sur de courtes périodes", estime l'institut.

