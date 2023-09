Vente "à perte" de l'essence : cette mesure est d'abord "un coup politique", juge Olivier Dauvers

Les récentes annonces d'Élisabeth Borne sur le carburant vont-elles réellement avoir un effet ? La Première ministre a annoncé la levée temporaire de l'interdiction sur la vente à perte de l'essence. "Nous aurons des résultats tangibles", a promis la locataire de Matignon. Pour Olivier Dauvers, cette mesure "est d'abord un coup politique avant d'être quelque chose qui est vraiment au bénéfice du consommateur et de son pouvoir d'achat."

L'interdiction de la vente à perte est pourtant en vigueur depuis 1963. La Première ministre a choisi de faire une exception sur les carburants pour quelques mois. "Je trouve que c'est une bonne idée mais est-ce que tout le monde va jouer le jeu", s'interrogeait notamment un automobiliste au micro de RTL. Olivier Dauvers est réticent vis-à-vis de cette mesure, annoncée par la cheffe du gouvernement.

"La seule limite, c'est la capacité de l'enseigne à absorber cette perte d'argent sur son activité par ailleurs. Malheureusement, il ne faut pas rêver", explique cet expert de la grande distribution. "Vous ne rencontrerez aucun distributeur qui va développer une activité où il est certain de perdre de l'argent", poursuit-il au micro de RTL.

Invité du Grand Jury RTL-Le Figaro-M6, ce dimanche 17 septembre, Olivier Véran a soutenu cette annonce de la Première ministre. "On ne dit pas que l'essence va tomber à 1,40 euro dans toutes les stations pendant six mois. Il y aura des périodes pendant lesquelles des Français pourront aller dans des stations, faire le plein et se mettre à l'abri quelques jours ou quelques semaines", a indiqué le porte-parole du gouvernement.

