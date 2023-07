VIDÉO - Une tornade dans le Doubs et en Suisse fait un mort et de gros dégâts matériels

Une partie du Haut-Doubs, à la frontière avec la Suisse, a été frappée par une tempête aussi soudaine que violente lundi 24 juillet. Entre 11h30 et midi, plusieurs communes de la région du Val de Morteau ont été frappés par des vents extrêmement forts, de plus de 200 km/h, qualifiés de "petite" tornade. Aucun blessé n'est à déplorer, rapporte l'Est Républicain. Des dégâts matériels, parfois très importants, ont cependant été constatés. Au total, 80 habitations ont été touchées, alors que les pompiers ont été appelés pour de nombreuses interventions. Des toitures ont été arrachées et des lignes EDF abîmées.

Les sapeurs-pompiers du Doubs ont publié sur Twitter des images des dégâts causés par la tornade. La commune de Montlebon a particulièrement souffert, avec les toits de la mairie et de l'église endommagés. "J'étais à la mairie quand ça s'est passé, ça n'a duré que deux minutes mais c'était très très impressionnant. Je n'avais jamais vu ça de ma vie", a déclaré la maire Catherine Rognon, interrogée par le quotidien régional.