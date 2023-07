Mondial féminin : les Bleues l'emportent face au Brésil et prennent provisoirement la tête du groupe F

Grâce aux buts d'Eugénie Le Sommer et Wendie Renard, l'équipe de France s'est imposée face au Brésil (2-1), et prend provisoirement la tête du groupe F, en attendant le match entre la Jamaïque et le Panama.

Les Bleues se sont relancées dans ce Mondial, après son match nul d'ouverture face à la Jamaïque. Un match très complet de la part des joueuses d'Hervé Renard, qui ont ouvert le score après une jolie tête d'Eugénie Sommer à la 17e minute. Les Brésiliennes se sont réveillées en deuxième période, en égalisant grâce à Debinha, à la 58e. Finalement, c'est la tête salvatrice de la capitaine Wendie Renard, sur un corner de Selma Bacha, qui a permis à la France de l'emporter, à la 83e minute.

Idéalement placées dans ce groupe, les Bleues affronteront le Panama lors du dernier match de la phase de poule, et tenteront de décrocher la première place du groupe, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. En arrivant en tête du groupe, les Françaises éviteront ainsi un choc face à l'Allemagne, favorite du groupe H.



