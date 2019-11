publié le 18/11/2019 à 22:21

Plus de 90% des foyers privés d'électricité par la neige tombée jeudi sur la région Rhône-Alpes ont été réalimentés mais 14.500 devaient encore se passer de courant lundi soir dans la Drôme, selon la préfecture du département. La neige, lourde et collante, a provoqué des chutes d'arbres sur les lignes électriques et endommagé les câbles, privant d'électricité jusqu'à 330.000 foyers au total dans la région.

Le gestionnaire du réseau de distribution a déployé 2.300 agents et des centaines de groupes électrogènes ces derniers jours en Rhône-Alpes pour réalimenter les habitants en courant, en particulier dans les zones les plus isolées. Dans la Drôme, les agents de RTE et d'Enedis travaillent au rétablissement d'une ligne de moyenne tension qui pourrait permettre à près de 8.000 foyers de retrouver l'électricité plus tard dans la soirée, précise la préfecture dans un communiqué.

Une dizaine d'écoles primaires drômoises resteront fermées mardi ainsi que le collège de la Chapelle-en-Vercors.

À écouter également dans ce journal

Accident - C'est un accident impressionnant qui a coûté la vie à au moins deux personnes en Haute-Garonne. Ce lundi 18 novembre au matin, un pont routier suspendu enjambant le Tarn s'est effondré près de Toulouse. Une adolescente de 15 ans a été tuée, ainsi qu'une seconde personne selon les informations de RTL, le conducteur d'un poids-lourd.

Jeux Olympiques - Airbnb devient partenaire du Comité international olympique qui chapeaute les JO 2024 à Paris. Un partenariat loin de réjouir Anne Hidalgo, qui fait la guerre à la plateforme de location de logement depuis le début de son mandat.

SNCF - Selon un rapport de la Cour des comptes, publié lundi 18 novembre, la SNCF "devra dans les années à venir" continuer à supprimer des emplois " au même rythme" qu'en 2017.

Justice - Parmi elles, 209 ont pu être auditionnées dans le cadre de l'enquête visant Joël Le Scouarnec, indique le procureur de la République de La Rochelle, Laurent Zuchowicz.