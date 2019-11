Neige en Rhône-Alpes : où en est la situation ce dimanche ?

publié le 17/11/2019 à 10:25

La situation en Rhône-Alpes s'améliore petit à petit après les chutes de neige de jeudi en fin de journée. Les employés d'Enedis ont travaillé toute la journée samedi pour rétablir le courant dans les foyers. Ils étaient encore 79.500 privés d'électricité hier soir dans la Drome, la Loire, le Rhône, l'Ardèche et l'Isère.



Ils sont donc nombreux à ne toujours pas avoir de lumière, de chauffage ou d'eau. Sonia et Pierre habitent à Valencin, un village isérois, ils commencent à trouver le temps long. "J'ai de la chance j'ai une cheminée donc j'ai condamné toutes les pièces de la maison, je ne vis que dans le salon où il y a la cheminée", témoigne Pierre.

"Ici on a des seaux remplis de neige, on les utilise lorsqu'on va aux toilettes. Tous les volets sont baissés à cause de l'absence d'électricité. Il n'y a pas d'eau. Sans eau à un moment ou à un autre faudra quitter la maison", dit-il inquiet. "Pour l'instant c'est système D. Ça va mais plus ça passe moins ça devient drôle quoi", ajoute sa femme Sonia.