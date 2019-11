publié le 16/11/2019 à 01:17

"Black-out" dans la prison. Dans la soirée du jeudi 14 novembre, le centre pénitentiaire de Valence a été plongé dans le noir après d'abondantes chutes de neige. L'incident, qui a duré plusieurs heures, est dû à un dysfonctionnement des groupes électrogènes qui ont provoqué la coupure totale du courant.

Vers 22 heures, quand survient "une coupure générale d'électricité", les groupes électrogènes n'ont pas démarré, laissant 11 surveillants gérer 464 détenus "sans électricité, sans ouverture de porte avec électro-serrure et surtout sans lumière puisque même les lampes torches (qui ne fonctionnaient pas, ndlr) ont décidé de se mêler à ce black-out", écrit le syndicat dans un communiqué.

Face à la situation, la direction de l'établissement sollicite le renfort d'équipes régionales d'intervention et de sécurité (ERIS) et ce n'est qu'à leur arrivée, vers 3 heures du matin, qu'un groupe électrogène finit par fonctionner et fournir "le minimum nécessaire pour au moins ouvrir quelques grilles et pouvoir communiquer", ajoute l'UFAP.

La gestion des locaux de cette prison ultramoderne de Valence, inaugurée en 2015, est assurée par une entreprise privée qui l'a construite dans le cadre d'un partenariat avec l'État, rappelle Sylvain Royere, représentant du syndicat.

"Cette coupure de courant a tout mis en défaut"

"Ce gestionnaire privé a une astreinte mais la personne était bloquée par la neige et nos lampes torches n'avaient pas été vérifiées", ajoute-t-il. "C'est une prison super high-tech, les ouvertures de portes se font via des tablettes tactiles et cette coupure de courant brutale a tout mis en défaut, ce soir encore il y a des choses qu'on ne peut pas faire", poursuit le syndicaliste.

L'UFAP se dit "effarée qu'un établissement aussi récent puisse être privé de courant aussi longtemps", appelant à revoir les procédures. Le syndicat s'interroge aussi sur son mode gestion, tout en saluant "la présence et la très bonne gestion" de la direction de la prison lors de l'incident.