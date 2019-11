et AFP

publié le 15/11/2019 à 21:32

La situation est toujours très compliquée dans la région Rhône-Alpes en raison d'importantes chutes de neige. Vendredi soir à 20h00, 190.000 foyers étaient encore dépourvus de courant, soit 140.000 de moins qu'en matinée. "Il y a une neige très abondante. Les conditions de la nuit étaient difficiles et il est difficile de dire pour l'instant la date du rétablissement" complet, avait déclaré dans la journée sur BFMTV Robin Devogelaere, directeur de la communication du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité.

Il faut dire que la fermeture d'axes routiers a également compliqué la tâche des techniciens d'Enedis et d'entreprises partenaires mobilisés sur le terrain. Les préfectures et collectivités locales ont identifié les lieux à réalimenter en priorité, via le réseau ou par 210 groupes électrogènes en cours d'installation ou d'acheminement.

A Romans-sur-Isère dans la Drôme, département le plus touché, des commerces n'ont pas ouvert vendredi faute d'alimentation électrique, de même que la mairie. Les équipements sportifs resteront fermés ce week-end, ainsi que les écoles lundi, pour des vérifications de sécurité. La préfecture du département a mis à disposition 300 places d'hébergements en urgence, en plus du dispositif habituel, pour accueillir des personnes privées de courant.

La prison de Valence plongée dans le noir

Autre conséquence de l'épisode, à Valence, la prison est restée dans le noir pendant plusieurs heures jeudi soir en raison d'une panne de courant et d'un dysfonctionnement des groupes électrogènes de secours, selon le syndicat UFAP.

Autour de Grenoble, les trois lignes ferroviaires en direction de Lyon, Valence et Veynes (Hautes-Alpes) ont été bloquées par des chutes de branches et d'arbres sur les voies, qui ont nécessité des dizaines d'interventions depuis jeudi soir, selon la SNCF. Le trafic a pu reprendre vers 16 heures depuis Lyon vers Bourg-en-Bresse, Saint-Etienne, Valence, Roanne notamment. Quelques voies restent encore à dégager localement.