De nouveaux orages sont attendus pour dimanche, de quoi inquiéter encore un peu plus les agriculteurs, en particulier les maraîchers. Dans la Loire, avec les pluies diluviennes d'il y a trois jours, certains arboriculteurs ont tout perdu de leur production, que ce soient les pêches, les abricots et les raisins.

Un désastre pour David Tambouzzo. Après 25 ans de métier, il ne pourra pas vendre de fruits en gros cette année. "Quand on voit l'état des arbres, ça fait de la peine. Je sais à peu près ce que c'est la grêle, mais on n'a jamais vu ça. Toutes les parcelles ont été touchées par la grêle", déplore-t-il au micro de RTL.

"Les cerises tardives, après un petit peu l'abricot, et puis après la pêche et la pomme. Donc perte du chiffre d'affaire pour la première année comme j'avais des investissements. Pendant deux ans, il n'y aura quasiment pas de fruits sur les jeunes arbres. Maintenant que les arbres sont grêlés, pour les faire repartir on va retourner arroser dès qu'il fera sec pour que l'arbre ne soit pas affaibli et qu'il reparte l'année prochaine", explique-t-il.

