Alain Delon : sa fille Anouchka donne de ses nouvelles sur Instagram

et AFP

publié le 09/08/2019 à 15:46

L'acteur Alain Delon vient d'être victime d'un AVC et d'une hémorragie cérébrale. Il se repose en Suisse, mais il "pense déjà à ses futurs projets", a assuré vendredi sa fille Anouchka Delon sur son compte Instagram. "C'est un battant" assure aussi l'actrice.

"La chute n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est de se relever, à son rythme, mais de se relever...", écrit-elle. "Il continue d'avoir la chance d'être bien entouré, et de se remettre de ses difficultés", a indiqué celle qui a remis la Palme d'Or d'Honneur à son père cette année.

"Il tient à remercier son public, ainsi que ses amis de leur soutien et de leurs nombreux messages d'amour. C'est votre force qui le fait avancer", a-t-elle écrit. Pour terminer, elle s'est adressée aux médias : "Soyez cool, faites preuve d'humanité, de pudeur. Ne spéculez pas sur ce qui relève de la sphère privée", avant d'agrémenter ses propos des hashtags #love #family et #always.