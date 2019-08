publié le 09/08/2019 à 17:21

On savait le crédit d'impôt pour la transition écologique (CITE) sur la sellette, critiqué notamment pour son coût. Il est réformé, mais la nouvelle formule s'annonce être un casse-tête. Non seulement le nouveau système de prime entrera en vigueur progressivement, une partie en 2020, l'autre partie en 2021.

Mais en plus, il y aura tout un barème de critères pour savoir si vous y avez droit ou pas. Premier critère : le revenu. Les plus précaires seront les mieux indemnisés. Et contrairement à aujourd'hui, les foyers qui gagnent le plus ne devraient plus être soutenus quand ils réalisent des travaux.

Second critère : l'efficacité des travaux. Des travaux d'isolation très chers ne seront plus forcément beaucoup subventionnés. Il faudra aussi qu'ils soient très efficaces, selon une gamme de critères complexes.

"Des risques d'arnaques" selon les artisans

Les ménages risquent de ne pas tout comprendre, ce qui inquiète Patrick Liebus, qui représente l'artisanat et les petites entreprises du bâtiment. "Plutôt que de simplifier, on complexifie", explique le professionnel.

"Il y a des risques d'arnaques derrière tout ça, a encore ajouté Patrick Liebus. On sait très bien que des pseudo-entreprises, des personnes non scrupuleuses, pourraient profiter des situations des personnes très précaires pour leur faire des propositions, et les engager dans une démarche de travaux, alors qu'en réalité, ils ne pourraient pas avoir les primes à la hauteur de ce qu'ils leur promettent."