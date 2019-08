Rhône-Alpes : d'importants dégâts après des inondations en Loire et Haute-Loire

publié le 07/08/2019 à 08:18

Il n'avait pas plu autant en si peu de temps depuis le violent orage du 13 juin 2017. Dans la Haute-Loire et la Loire, les orages ont provoqué des pluies torrentielles et des inondations ce mardi 6 août. "Ce sont en quelques minutes des trombes d'eau, 10 cm d'eau dans toutes les rues", relate le maire de Montbrison, Christophe Bazile, sur RTL.

"En moins de 30 minutes, on a des dégâts incroyables : des commerces inondés, des caves complètement sous l'eau, trois gymnases endommagés, un centre hospitalier endommagé, une maison de retraite inondée, a détaillé le maire de Montbrison. Ces inondations n'ont pas eu de conséquences corporelles à ma connaissance, mais des conséquences matérielles..."

"Vous imaginez bien que quand vous êtes inondés, derrière, c'est de l'humidité, s'est inquiété Christophe Bazile. Quand ce sont des établissements de soin, il y a forcément des précautions à prendre. Donc ce sont des dégâts qui vont coûter beaucoup d'argent. On va contacter des assureurs au mois d'août, en espérant une réactivité des experts d'assurance, parce que les équipements publics doivent être opérationnels le plus rapidement possible."

Attention : des rues sont inondées à Montbrison. #orage pic.twitter.com/zbPHcIRsOv — Le Progrès Loire - Forez (@leprogres_forez) August 6, 2019