publié le 09/08/2019 à 17:40

Serait-ce une maladresse ? Ou un acte véritablement mal intentionné ? Sur un projet d'écusson, destiné à la brigade anti-criminalité de Lorient, on peut observer un énorme U-Boat, un sous-marin utilisé par le régime nazi. La ville morbihannaise a été une base navale importante pour les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Une période sombre qui a pu inspirer l'auteur de ce logo.

C'est le rédacteur en chef du Peuple breton, un journal local, qui a noté la troublante ressemblance entre le bâtiment représenté sur l'écusson et ceux qui stationnaient dans les ports lorientais entre 41 et 45. Il s'agirait plus précisément d'un Unterseeboot VII-C, l'un des sous-marins les plus utilisés par la Werhmacht .

Interrogé par Le Parisien François Le Texier, le secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police FO a expliqué qu'il s'agirait en fait du Flore S645, un bâtiment-musée bien connu des Lorientais. "C'est une allusion à l'histoire de Lorient, "la ville aux cinq ports", affirme le responsable syndical. Les policiers de la BAC portent leur ville dans leur cœur", a-t-il ajouté.

Pourtant en comparant les deux images, la ressemblance n'est pas flagrante. Un constat que partage, toujours dans Le Parisien, Michel Scarpellini, ex-officier de la Marine nationale et président de l'association MESMAT (Musée de l'escadrille des sous-marins de l'Atlantique). Selon, lui il s'agit bien d'un U-Boat allemand, une affirmation qu'il légitime grâce à "son allure caractéristique des sous-marins de cette époque".

@DGPNEricMorvan S'il vous plaît, merci de réagir à cette polémique et mettre un terme à "Le Terrible" projet de nouveau logo de la BAC de #Lorient @onacvg #MEMORIES pic.twitter.com/O876ZrkGaM — D'AUTHENAY PY (@DAUTHENAYPY) August 9, 2019

Contacté par RTL.fr, l'hôtel de police de Lorient a confirmé qu'une enquête administrative était en cours dans cette affaire. N'étant qu'un prototype, l'écusson polémique n'a que très peu de chance d'être adopté officiellement.