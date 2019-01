publié le 30/01/2019 à 05:32

La tempête Gabriel balaye encore la France. Elle se déplace en ce moment sur le Nord et l'Est du pays. 29 départements sont ce matin en vigilance orange neige-verglas. Comptez 5 à 10 centimètres, 15 localement. Les Hauts de France, l’Île-de-France, le Centre Val de Loire, le Massif Central et le Nord Est sont concernés par les chutes de neige.



Une semaine après un premier épisode, le Nord est de nouveau recouvert d'un manteau blanc, comme l'a constaté le correspondant de RTL dans la région. Une couche de 5 à 10 centimètres de poudreuse est tombée dans la nuit sur l'agglomération lilloise. C'est en Picardie, dans la Somme et dans l'Oise que les chutes de neige ont été les plus abondantes, avec entre 10 et 15 centimètres. Conséquence : la circulation est évidemment très délicate sur les routes, notamment sur le réseau secondaire.

Hier soir, de nombreuses mesures de restrictions ont été prises par le préfet du Nord. La circulation est interdite pour tous les poids-lourds de plus de 7,5 T sur la N 42. Le transport scolaire et interurbain n'est pas assuré dans les Hauts-de-France.

