Courchevel : une arme retrouvée près du bâtiment incendié

publié le 30/01/2019 à 03:41

L'enquête sur l'incendie d'un bâtiment à Courchevel, qui a tué deux personnes et blessé une vingtaine d'autres le 20 janvier dernier, se poursuit. Il y a cinq jours, la procureure d'Albertville déclarait que la piste criminelle était "sérieusement examinée" dans ce drame survenu dans cet immeuble où logeait des saisonniers.



On a appris depuis qu'une arme avait été découverte non loin du bâtiment le jour de l'incendie. Ce sont les pompiers qui ont découvert le pistolet-mitrailleur, dans la neige, tout près du bâtiment en flammes. L'arme, qui n'a pas servi, avait ses 9 cartouches dans le chargeur. Elle a été placée sous scellés et confiée au laboratoire de la gendarmerie.

Pour le moment, on ne sait rien des retours d'analyses. Les experts ont-ils pu identifier le propriétaire ? Ont-ils retrouvé des empreintes ou de l'ADN ? Le parquet d'Albertville, contacté par RTL, se refuse à tout commentaire. L'arme pourrait appartenir à un saisonnier, ou à l'auteur de l'incendie criminel qui l'aurait perdu en chemin, après son méfait. L'enquête le dira.

Seule certitude pour l'instant, deux départs de feux ont été détectés au deuxième étage. Des témoins auditionnés par les gendarmes font état de problèmes sentimentaux dans la résidence entre locataires et à du trafic de drogue. Les enquêteurs ont beaucoup de choses à vérifier, mais ils ont déjà des indices et probablement des soupçons, voire des suspects.