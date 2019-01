publié le 29/01/2019 à 20:05

Tombeur surprise du PSG en quart de finale, l'En Avant Guingamp a hérité de Monaco à domicile pour cette première demie, avant Strasbourg-Bordeaux, mercredi 30 janvier (18h45). Ce match dans les Côtes-d'Armor marque le retour de Leonardo Jardim dans le costume d'entraîneur du club de la Principauté. Après s'être décidé à écarter Thierry Henry, les dirigeants russes de l'ASM ont rappelé le technicien portugais de 44 ans, qu'ils avaient limogé trois mois plus tôt.



En championnat, le Monaco - Guingamp du samedi 22 décembre avait tourné à l'avantage des Bretons (0-2, buts de Marcus Thuram et Nolan Roux). Ce soir-là, Jocelyn Gourvennec décrochait sa première victoire depuis son retour un mois et demi plus tôt. Guingamp a depuis enchaîné dans les Coupes, pas en championnat. Il occupe toujours la 20e place, avec un point de retard sur Monaco.