publié le 29/01/2019 à 16:01

Près de la moitié de la France se prépare ce mardi 29 janvier à l'arrivée de Gabriel, "forte" tempête hivernale qui va provoquer des vents violents sur le littoral Atlantique et des chutes de neige importantes sur le nord du pays.



Face à l'arrivée de cette dépression qui se trouvait mardi matin au large de la Bretagne, 43 départements sont placés en vigilance orange : 9 en vigilance "vent violent" sur la côte ouest, des Pyrénées à la Loire-Atlantique, et 34 en vigilance "neige-verglas" sur la moitié nord, notamment l’Île-de-France, les Hauts-de-France et une partie du Centre-Val-de-Loire et du Grand-Est.

Dans les départements en vigilance orange, des cumuls de neige de 5 à 10 cm sont prévus, voire 15 cm localement. Face à ce nouvel épisode neigeux, la ministre des Transports Elisabeth Borne a appelé les automobilistes "à la plus grande prudence", et à éviter de circuler du début de soirée mardi à mercredi matin inclus.

Suivez l'évolution de la journée

16h15 - Une trentaine de vols seront annulés ce mardi après 20 heures, à l'aéroport d'Orly en raison des chutes de neige attendues ce mardi 29 janvier avec. L'aéroport de Roissy, lui, ne devrait pas être affecté.



16h00 - Bonjour à tous et bienvenue sur RTL.fr pour suivre la progression de la tempête Gabriel et les perturbations qu'elle va engendrer.