publié le 30/01/2019 à 04:35

La tempête Gabriel engendre de fortes chutes de neige sur une large partie de l'Hexagone. Conséquence directe de ce phénomène, les transports sont fortement perturbés. Le trafic aérien a été marqué par l'annulation de vingt et un vols à l'aéroport d'Orly entre 20h et 23h30. Les vols de l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle pourraient quant à eux connaître des retards mais aucune annulation n'a pour l'heure été programmée, grâce aux moyens de dégivrage et de déneigement.



Au niveau du trafic ferroviaire, la SNCF a pris des dispositions nécessaires en contactant plus de 100.000 clients par SMS ou courriel pour leur demander de vérifier que leur train est maintenu avant de se rendre en gare. En cas d'importantes chutes de neige, la vitesse des TGV pourrait être ralentie sur certaines lignes pour éviter des projections de morceaux de glace lors des croisements.

"Pour le moment, le trafic sur l'ensemble du territoire est normal. Comme à chaque fois qu'un épisode d'intempérie ou des chutes de neige importantes sont prévues en plaine, toutes les équipes SNCF se placent en pré-alerte Grand Froid", a souligné l'entreprise de transports.

Les routes et les métros également perturbés

Sur les routes, une des principales voies d'accès à la capitale, la RN 118 qui relie Les Ulis au sud-ouest de Paris, où 2.000 personnes s'étaient retrouvées bloquées par la neige en février 2017, est fermée depuis mardi 15H00 et au moins jusqu'à ce mercredi 30 janvier, dans la matinée. Les transports scolaires seront également suspendus dans plus d'une vingtaine de départements partout en France.

Tempête #Gabriel ¿ En raison des prévisions météo, de nombreux transports scolaires sont suspendus mercredi 30 janvier ¿¿

Restez informés

¿¿suivez les comptes des préfectures et académies

Respectez les consignes de sécurité

¿¿@Place_Beauvau, @VigiMeteoFrance, @MinSoliSante pic.twitter.com/zf3yi0cGnv — Éducation nationale (@EducationFrance) 29 janvier 2019

En outre, sur l'ensemble du "réseau structurant d'Ile-de-France, la circulation sera interdite" à partir de 21h " à tous les poids lourds de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes et de transport de matières dangereuses", a ajouté le préfet de police sur RTL.



Dans le reste de la France, le gestionnaire des autoroutes du nord et de l'est, la Sanef, a conseillé à ses clients d'éviter d'emprunter le réseau après 18h. Les préfectures de chaque département ont quant à elle annoncé des restrictions de circulation sur plusieurs grands axes routiers.



Dans Paris et sa proche banlieue, la RATP active son plan Grand Froid et fera circuler des rames toute la nuit de mardi à mercredi sur les lignes aériennes du métro mais aussi sur les RER et sur les lignes de tramways, "afin de chauffer les installations mais aussi de limiter l'enneigement sur les voies et prévenir le gel sur les caténaires. Pour ce faire, le courant de traction sera maintenu la nuit prochaine" a-t-elle souligné.



La RATP prévoit également d'autres actions, selon l'évolution de la situation, avec des personnels d'astreinte. Celles-ci consisteront à protéger des équipements nécessitant une mise hors gel, dégager ou nettoyer des voies de tramways et bus, réchauffer des appareils de voie pendant la période de froid y compris la nuit ou encore déneiger les abords des gares/stations, dans les accès et sur les quais.