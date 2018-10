publié le 15/10/2018 à 13:48

Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur l'Aude dans la nuit de dimanche à lundi 15 octobre ont provoqué la mort de 13 personnes et fait cinq blessés grave, selon un nouveau bilan provisoire fourni par la sécurité civile en début d'après-midi. Un précédent bilan du ministère de l'Intérieur faisait état de sept morts et cinq blessés graves. Le département de l'Aude, où la crue a atteint un niveau sans précédent depuis 1891, a été placé en vigilance rouge depuis 6 heures.



Édouard Philippe a annoncé qu'il se rendrait "dans l'après-midi" dans le département, précisant que 700 pompiers étaient mobilisés. "Je me rendrai sur place dès que les conditions opérationnelles le permettront - je ne veux pas gêner l'organisation des secours - mais je me rendrai sur place cet après-midi pour apporter tout le soutien du gouvernement et de l'État à ceux qui sont victimes de ces inondations", a déclaré le chef du gouvernement et ministre de l'Intérieur par intérim lors d'un déplacement à Nantes.



À écouter également dans ce journal :

- Seine-Saint-Denis : cinq mineurs âgés de 14 à 17 ans étaient en garde à vue lundi 15 octobre, soupçonnés d'être impliqués dans la rixe où un adolescent de 13 ans a été mortellement blessé samedi aux Lilas, a-t-on appris de source proche de l'enquête.

- Remaniement : près de deux semaines après la démission de Gérard Collomb, le remaniement du gouvernement est attendu pour le début de la semaine. Alors que l'opposition pointe des hésitations et désaccords au sommet de l'État, les soutiens d'Emmanuel Macron ont fait dimanche l'éloge de la lenteur.



- Tarn : une gardienne de la paix a été mortellement percutée par une voiture à Albi lundi matin alors qu'elle sécurisait un accident sur la rocade, a-t-on appris de source policière. La victime de 49 ans était affectée en police-secours et participait aux alentours de 6 heures du matin à la sécurisation d'un premier accident, lorsqu'elle a été percutée par un 4X4 dont le conducteur avait perdu le contrôle.



- Rassemblement national : Marine Le Pen a salué lundi la "dynamique" des mouvements d'extrême droite lors d'élections régionales en Allemagne et municipales en Belgique. "La dynamique enregistrée par l'AfD en Bavière et le Vlaams Belang en Flandre confirme un futur basculement des équilibres politiques au Parlement européen en mai prochain", a estimé sur Twitter la présidente du RN (ex FN) dans une allusion aux élections européennes de l'an prochain.