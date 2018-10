Mort d'un adolescent de 13 ans : cinq mineurs en garde à vue

et AFP

publié le 15/10/2018 à 11:21

Le drame s'est produit samedi 12 octobre dans la cité des Lilas en Seine-Saint-Denis. Un adolescent de 13 ans (et non 12 ans comme indiqué dimanche) a été roué de coups à mort avec une barre de fer. Il est décédé de ses blessures le lendemain.



Lundi 15 octobre, cinq mineurs de 14 à 17 ans ont été placés en garde à vue, selon des sources proches de l'enquête. Deux d'entre eux se sont rendus à la police dimanche en fin de journée et les trois autres ont été interpellés lundi matin, selon cette même source.



La victime, originaire de la ville voisine de Bagnolet, avait été transportée dans un hôpital parisien pour des blessures aux jambes. Elle se plaignait de multiples douleurs sur tout le corps après cette bagarre survenue aux alentours de 19H00, selon une source policière.

Une autopsie doit être effectuée pour déterminer les causes exactes de son décès.

Dimanche vers 16h30, un jeune membre de la bande rivale ayant participé à la rixe a été emmené de force à bord d'une voiture par deux personnes, a indiqué à l'AFP une source policière. Rentré chez lui deux heures plus tard, il présentait de nombreux hématomes.