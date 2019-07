Le paysage façonné par l’eau

publié le 13/07/2019 à 12:00

Cet été, Louis Bodin vous propose de découvrir l'eau sous toutes ses formes, qu'elle soit salée,vive ou souterraine .Chaque samedi, ses invités partageront avec vous leur passion pour l'eau depuis les sommets jusqu'aux ports en passant par les plaines et le littoral...torrents, rivières, fleuves, mers et océans n'auront plus de secret pour vous.



L'émission du jour

Aujourd'hui, Louis Bodin et ses invités vous expliquent comment, depuis que la terre existe, l'eau a façonné le paysage.

François Michel, géologue, vous racontera comment l'histoire de la France s'est tissée au fil du temps par le jeu et la succession des phénomènes géologiques: ouverture puis fermeture des océans, collisions continentales et surrections montagneuses, le tout accompagné, d'érosion, de dépôts et de formation de roches sédimentaires, au gré des régimes climatiques et des variations des niveaux marins...par exemple, saviez-vous que certains vignobles poussent sur des collines de corail ?

François Michel nous fera descendre des montagnes jusqu’aux plaines pour arriver sur le littoral.

Et justement arrivés sur le littoral, nous rejoindrons Emmanuel Blanc, directeur du musée Terre de Sel, il nous racontera comment depuis des centaines d'années les marais salants façonnent eux aussi le paysage.

Terre de Sel : musée créé par le groupement des producteurs de sel des marais salants de Guérande.

à lire : Curiosités géologiques de France paru chez Belin

Guide des curiosités géologiques

Toute l'équipe de l'émission vous remercie. Pensez à préserver notre merveilleuse terre, la mer, les océans et leurs occupants. Rendez-vous la semaine prochaine.