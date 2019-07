publié le 13/07/2019 à 09:37

Dimanche 14 juillet, pour la deuxième année, aura lieu un tirage du super Loto du patrimoine. Choisir la fête nationale pour un tirage destiné à sauver le patrimoine français, "ce n'est pas un hasard", précise Stéphane Pallez, présidente de la Française des jeux, au micro de RTL.

Le 14 juillet, "c'est une date patrimoniale pour la France, c'est une date qui va bien avec cette initiative des jeux patrimoine. On a souhaité, cette année, donner au super loto du patrimoine une visibilité exceptionnelle en le rattachant à cet événement du dimanche 14 juillet". À l'occasion de la fête nationale, la cagnote sera de 13 millions d'euros.

Notez en revanche que le tirage aura lieu avant 20h. "On peut jouer jusqu'à 18 heures (...) On fait ce tirage un petit peu plus tôt que d'habitude, avant le début de la grande soirée habituelle, avec le grand concert, et le feu d'artifice qui se déroule à Paris".

22 millions, le record à battre

L'an dernier, 22 millions d'euros avaient été récoltés. Cette année, Stéphane Pallez est confiante : ce record sera battu. "Nous nous sommes fixés pour objectif de faire mieux que ces 22 millions d'euros, c'est-à-dire entre 25 et 30 millions d'euros reversés à la Fondation du Patrimoine directement", précise la présidente.

"Au loto, les jours décisifs sont les vendredis et les samedis. Donc c'est maintenant qu'il faut jouer pour battre le record de l'année dernière qui était un chiffre d'affaires de 14 millions de mises".