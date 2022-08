Le journal de 8h - Intempéries : à Cassis, les rues transformées en torrent, la catastrophe évitée

Troisième jour d'orages en France. À Cassis, dans les Bouches-du-Rhône (où la vigilance orange a été levée), les rues se sont transformées en torrent, mercredi 17 août au soir. La maire de la commune, Danielle Milon, s'estime chanceuse quant à l'ampleur des dégâts. "Il y a quelques petits dégâts dans la campagne : des murs de pierres sèches qui se sont affaiblies, quelques inondations chez des particuliers", égrène-t-elle.



Mais elle regrette surtout l'inconscience de la population face aux intempéries, certaines personnes n'ayant pas respecté les consignes de rester chez soi ou de rentrer vite à son domicile. Elles "ont cherché à traverser la Grande-Rue et ont été entraînées.... Car Cassis fait le lit d'un fleuve depuis le Moyen-Âge", explique l'édile. "Heureusement, ces trois personnes ont été rattrapées un peu plus loin. Sinon, on aurait frisé la catastrophe."

Les pluies diluviennes ont été empirées par le fait que la terre était sèche, comme "du béton", créant de la boue.



À écouter également dans ce journal

Rodéo urbain - Des syndicats de police critiquent les annonces de Gérald Darmanin qui veut intensifier les contrôles et les interpellations. Selon le secrétaire général d'Alternative police, au micro de RTL, cette mesure "ponctuelle" de communication s'attaque "davantage à la forme qu'au fond".

Gaz - Conséquence directe de la guerre en Ukraine et des sanctions prises envers la Russie, le gaz est acheté près de onze fois plus cher qu'au cours des cinq dernières années.

Tennis - Rafael Nadal, 3e mondial, qui faisait son retour mercredi sur les courts après six semaines d'absence, a été éliminé dès son entrée en lice du Masters 1000 de Cincinnati, battu 7-6 (11/9) 4-6, 6-3 par le Croate Borna Coric (152e).

