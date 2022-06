La Russie réduit ses livraisons de gaz : "Il faut économiser l'énergie pour avoir des réserves cet hiver", alerte un spécialiste

En représailles à la visite d'Emmanuel Macron en Ukraine, la Russie a décidé de fermer ses robinets de gaz à toute l'Europe, dont la France. La Russie ne fournit que 17% de notre consommation à travers Gazprom.

Le gestionnaire se veut donc rassurant, mais il va falloir miser sur d'autres énergies dans les prochaines années, selon Thomas Pellerin-Carlin. "On a une véritable menace pour l'hiver prochain : des risques de coupure de gaz", explique celui qui dirige le Centre énergie de l'Institut Delors.

Pour limiter l'impact, il préconise de "préparer dès aujourd'hui l'hiver, en ne surclimatisant pas l'électricité, car l'électricité est fabriquée à partir de gaz, donc quand on consomme un peu moins d'électricité, on consomme un peu de moins, donc on peut le stocker. Il faut que l'on arrête de se comporter comme des cigales, mais comme des fourmis", explique Thomas Pellerin-Carlin. Il lance un message d'alerte : "Il faut économiser maintenant l'énergie pour que l'on puisse faire des réserves de gaz pour l'hiver".

