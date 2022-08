Météo : qu’est-ce qu'un phénomène tourbillonnaire ?

Des phénomènes tourbillonnaires vont s'abattre sur les zones littorales de cinq départements de l'arc méditerranéen, mercredi 17 août, a indiqué Météo France. L'Hérault, le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, ainsi que le Var sont placés en vigilance orange. De quoi s'agit-il ? Ce sont des colonnes d'air tourbillonnant en forme de cône inversé. Spectaculaires visuellement parlant, elles se forment sous les nuages d'orages.

Si elles naissent sur terre, on les appelle tornades - et non minitornade. Celles qui se forment en mer sont considérées comme des trombes marines.



Les autorités des départements du Sud-Est en vigilance orange ont rappelé à la population de reporter tout déplacement ou, tout du moins, de se renseigner sur la météo avant de prendre la route. Il est aussi formellement déconseillé de rester proche des cours d'eau ou de s'abriter sous un arbre.

