Les orages, qui sont survenus dans toute la France, le mardi 16 août 2022, ont sonné le glas de la canicule, présente sans interruption depuis quelques semaines. Huit départements sont en vigilance orange, dont trois en Normandie. Cette météo orageuse et humide ne devrait durer que cette semaine. C'est une parenthèse dans l'un des étés les plus chauds de la décennie.

Si l'été termine officiellement le vendredi 23 septembre, les prévisions s'accordent à dire qu'il terminera météorologiquement dans deux semaines, vers le mercredi 31 août. En attendantn semaine, les températures baisseront cette semaine. Elles oscilleront entre 20 et 26° C dans toute la France. Les orages et la pluie se succéderont tour à tour. La Normandie, et le sud de la France devraient être particulièrement touchés. Il est possible que d'autres départements soient placés en vigilance orange, dans les prochains jours.

L'anticyclone reviendra en force, dès le mardi 23 août prochain. Selon Météo France, il faut s'attendre à un retour des températures estivales pour la dernière semaine d'août. Une vague de chaleur est envisagée, mais les modèles météorologiques diffèrent. Vers le week-end du 27 août, il est probable que dans les régions méridionales, les températures atteignent 30 à 35° C. La pluie n'est pas prévue jusqu'à la fin du mois d'août.

L'été a encore de beaux jours devant lui. Il faudra juste faire attention cette semaine, du 17 au 22 août. Les inondations, les vents violents et la grêle se multiplieront dans toute la France. Les orages donnent des averses de 20 à 40 mm environ. Cependant, ils ne se qualifient pas d'épisode méditerranéen. Cet épisode serait assez classique selon Frédéric Nathan, prévisionniste chez Météo France.

