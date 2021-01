Landes : des crues importantes, la plus haute à Mont-de-Marsan depuis 1981

et AFP

publié le 01/01/2021 à 17:26

La tempête Bella a produit en trois jours l'équivalent d'un mois et demi de précipitations dans certains endroits du département des Landes, selon la presse locale. 2021 commence dans certaines villes et villages avec des crues historiques. À Mont-de-Marsan, l'eau a atteint un niveau record, de telles inondations n'ayant pas été vues depuis 1981.



Ces crues sont dues à "une accumulation de fortes précipitations (correspondant au passage de la tempête Bella)" alors que les sols étaient déjà "saturés d'eau du fait de la pluviosité des semaines précédentes". Aussi, les cours d'eau sont sortis de leur lit, "notamment la Midouze et l'Adour qui ont atteint par certains endroits des niveaux historiques", a expliqué la préfecture du département.

Selon le site vigicrues, la Midouze, un affluent de l'Adour, a dépassé ce jeudi 31 janvier au soir les 7 mètres à Mont-de-Marsan et devait progresser "encore lentement pour se stabiliser entre 7,45 mètres et 7,55 mètres ce vendredi" à la mi-journée.

Inondations dans les Landes. Le niveau de la Midouse remonte sur la commune de Tartas. Crédit : Philippe de Maria/RTL

Dans la "ville aux trois rivières", préfecture des Landes, c'est le plus eau niveau connu depuis les 8,38 mètres mesurés en 1981. À tel point qu'un pont important du centre-ville a dû être fermé à la circulation à titre préventif.

🌧 Les cumuls de pluie atteignent des niveaux historiques au sud-ouest en décembre 2020 :



➡ 489 mm à Capbreton (40)

➡ 444 mm à Ciboure (64)

➡ 419 mm à Biarritz (64)



webcam @viewsurf de la #Midouze à Mont-de-Marsan pic.twitter.com/hrLnshaMCz — Guillaume Séchet (@Meteovilles) December 31, 2020

À Dax, au sud-ouest de Mont-de-Marsan, le niveau de l'Adour se stabilise progressivement selon vigicrues et a filtré à la mi-journée avec les 5,97 mètres mesurés en 2014, la plus importante crue depuis 1981, mais sans les dépasser. Entre les deux villes, Tartas vit un record absolu avec un pic autour de 3,95 mètres, devant les crues de 2014 et 1952.

> Les rues de Tartas inondées Crédit Média : RTL | Durée : 00:14 | Date : 01/01/2021

Pour le 1er jour de l'année, une cinquantaine de routes étaient fermées et une soixantaine placées sous surveillance au matin, selon le service gestion exploitation des routes. Les Landes sont toujours placées en vigilance orange par Météo France.

Jeudi soir, les pompiers du département avaient effectué environ 320 interventions liées aux inondations depuis le début du phénomène de montée des eaux en début de semaine, principalement des épuisements d'eau et des assèchements de caves mais peu d'évacuations et de mises en sécurité (25 personnes au total).

Centre bourg de la commune de Tartas. Des planches installées pour se déplacer au sec. Crédit : Philippe de Maria/RTL