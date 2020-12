publié le 29/12/2020 à 09:26

La dépression Bella se rapproche actuellement de la Finlande, mais des précipitations sont à prévoir entre les Landes et le Pays basque. Météo France place six départements en vigilance orange, ce mardi 28 décembre : dans le Massif central, le Puy-de-Dôme et le Cantal sont en alerte neige-verglas ; dans le sud-ouest, le Gers, les Landes, le Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne sont en alerte crues.

Météo France et son service Vigicrues alertent sur le risque de crues dû aux fortes précipitations apportées par la Tempête Bella : "Les pluies des dernières semaines ont saturé les sols de la moitié nord et du flanc ouest du pays. Depuis hier lundi, une dégradation active associée à la tempête Bella a donné des pluies soutenues sur une grande partie du pays. Ces précipitations engendrent des crues sur le nord et l'ouest du pays."

Si le Gers a d'ores et déjà commencé sa décrue, la crue est amorcée sur la Midouze, la Douze et le Midou. Il y a donc des risques de coupure d'électricité et de débordement au niveau des digues, fragilisées. D'après Météo France, "la hausse va se poursuivre et des débordements dommageables sont attendus à partir de ce mardi en journée".