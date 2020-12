publié le 31/12/2020 à 14:17

En ce dernier jour de l'année 2020, trois départements sont toujours en alerte inondation. Dans les Landes notamment, où il est tombé l'équivalent d'un mois et demi de pluie en trois jours. Le ciel est uniformément gris depuis des jours et les eaux ont un mal fou à s'évacuer car le relief est faible.

Les averses se succèdent et font gonfler les cours d'eau. Les ruisseaux deviennent de larges rivières sans courant violent, mais les eaux s'étalent. Par exemple celles de la Midouze, à Tartas. "La mairie est entourée d'eau", raconte Pascal Lafourcade, élu à la sécurité qui ne quitte plus ses bottes en caoutchouc. Deux personnes "sensibles" ont dû être évacuées de leur domicile et envoyées chez des membres de leur famille. Selon Pascal Lafourcade, "ce n'est pas tant la montée des eaux qui est inquiétante, mais le temps qu'elle va mettre à s'écouler."

La préfecture a tout de même noté une légère amélioration : ce jeudi 31 décembre, 51 routes sont toujours inondées contre 62 la nuit dernière. Les Landais passeront donc leur réveillon les pieds dans l'eau.

