Météo : cinq départements placés en vigilance orange neige-verglas et crues

01/01/2021

Cinq départements ont été placés en vigilance orange. Trois sont menacés par des crues, il s'agit du Tarn-et-Garonne, des Landes et du Gers, dans le Sud-Ouest. De l'autre côté de la France, dans la vallée du Rhône, l'Isère et la Drôme sont en vigilance orange neige et verglas, alerte Météo-France ce vendredi 1er janvier. L'alerte a été levée en Ardèche par rapport à la veille.

"La perturbation reste active à l'est de Rhône-Alpes une grande partie de la journée, avec une limite pluie-neige qui continue de baisser en fin de nuit, vers 300m en début de matinée puis quasiment jusqu'en plaine (i. e. vers 200m) en cours et fin de journée. En soirée et nuit de vendredi à samedi, les précipitations deviennent plus faibles, et sous forme de neige à toutes altitudes", selon l'organisme météorologique.