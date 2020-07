publié le 16/07/2020 à 06:52

La feuille de route livrée par Emmanuel Macron passe par la Convention Citoyenne pour le climat. Jean Castex affirme qu'il veut faire de la France l'économie la plus décarbonée d'Europe. Pour cela, le Premier ministre a annoncé une enveloppe de plus de 20 milliards d'euros pour la rénovation thermique des bâtiments, et le soutien des technologies vertes. Il promet aussi un plan vélo très ambitieux.



Et puis, d'ici la fin de l'année prochaine, tous les territoires devront être dotés de contrats de développement écologique. Le but de ces contrats est de pouvoir mesurer les efforts et les avancées écologiques des territoires, partout en France avec des indicateurs clairs, dès la fin de l'an prochain.



Par exemple, les collectivités locales pourront s'engager sur la promotion du tri sélectif, la création de pistes cyclables, leur lutte contre l'artificialisation des sols, l'intensification du nettoyage des rivières, mais aussi les économies d'eau et d'éclairage public ou encore le nombre de toits photovoltaïques posés.



Le cahier des charges pourra varier selon les territoires, pour être adapté aux problématiques du terrain, des villes et villages urbains ou ruraux, explique le ministère de la Transition écologique.

Un engagement pour un financement de l'État

Il y aura donc de la souplesse dans le choix des indicateurs suivis. Mais chaque territoire devra s'engager. C'est la contrepartie du financement accordé par l'État, précise Matignon. Plusieurs centaines de millions d'euros seront mobilisés pour les actions prévues par ces contrats de développement écologiques.



Une centaine de collectivités se sont déjà engagées dans ce type de contrats depuis 2 ans. Leur nombre va devoir exploser pour répondre à l'objectif du gouvernement. Avec un mot d'ordre : obtenir des résultats.



